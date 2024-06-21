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Яремчук - второй бомбардир в истории сборной Украины на чемпионатах Европы и мира

Только Андрей Шевченко забивал больше чем Роман.
Сегодня, 19:22
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В рамках второго тура группового тур чемпионата Европы Украина победила Словакию.

Победный гол забил Роман Яремчук, который вышел на замену. Для форварда это третий гол на чемпионатах Европы, что, позволяет ему быть вторым лучшим бомбардиром в истории сборной с учетом лишь "больших турниров".

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Возглавляет данный список Андрей Шевченко, у которого на чемпионатах мира и Европы четыре забитых мяча.

Также Яремчук стал лишь вторым игроком после Артема Довбыка, который забил за Украину на "большом турнире сборных", выйдя на замену по ходу встречи. Артем это сделал в 2021 году в 1/8 финала Евро против Швеции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Роман Яремчук

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Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина
Победный гол Яремчука в обзоре матча Словакия - Украина

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