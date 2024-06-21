Словакия - Украина: Видео гола и обзор матча Евро-2024
Смотрите на ISPORT лучшие моменты встречи группы чемпионата Европы-2024.
В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины играет с национальной командой Словакии.
На первых минутах встречи словацкая сборная создала несколько отличных моментов, в результате чего им удалось открыть счет.
Гараслин подал в штрафную, где Шранц головой забил Трубину.
Сборная Украины сумела сравнять лишь во втором тайме. Николай Шапаренко в одно касание замкнул прострел Александра Зинченко.
А уже под занавес матча "желто-синие" сумели вырваться вперед. Шапаренко отдал класный пас на ход Яремчуку, который в красивой манере обыграл Дубравку.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Словакия - Украина.
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