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Словакия - Украина: Видео гола и обзор матча Евро-2024

Смотрите на ISPORT лучшие моменты встречи группы чемпионата Европы-2024.
Сегодня, 18:19
Словакия - Украина / Getty Images
Словакия - Украина / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 сборная Украины играет с национальной командой Словакии.

На первых минутах встречи словацкая сборная создала несколько отличных моментов, в результате чего им удалось открыть счет.

Гараслин подал в штрафную, где Шранц головой забил Трубину.

Сборная Украины сумела сравнять лишь во втором тайме. Николай Шапаренко в одно касание замкнул прострел Александра Зинченко.

А уже под занавес матча "желто-синие" сумели вырваться вперед. Шапаренко отдал класный пас на ход Яремчуку, который в красивой манере обыграл Дубравку.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи Словакия - Украина.

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Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024

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