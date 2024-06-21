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Шапаренко - о победе над Словакией: Сегодня на поле вышли одиннадцать гладиаторов

Лучший игрок данной встречи поделился впечатлениями от игры со словаками.
Сегодня, 18:47
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В пятницу, 21 июня, в матче второго тура чемпионата Европы-2024 сборная Украины обыграла сборную Словакии со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи по версии УЕФА стал хавбек "желто-синих" Николай Шапаренко, который записал на свой счет гол + ассист. После матча 25-летний украинец прокомментировал победу своей команды.

"На самом деле мне очень приятно получить звание игрока матча, но какую игру выдала команда, все игроки матча. Сегодня вышли 11 гладиаторов. Вышедшие на замену также сражались до последней минуты. В общем, мы заслужили победу", - сказал Николай.

"Мы сохраняли спокойствие в раздевалке. Не было никакого сумбура. Тренер показал нам, как нужно прессинговать, и во втором тайме, я думаю, это чувствовалось".

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"Хочется поблагодарить Вооруженные Силы. На самом деле, так и есть. Они - наши герои, наши защитники. Эта победа для них. Болельщики, которые были на трибунах в последнем матче также заслуживали результата, но это был не наш день".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами, которые были забиты в матче между сборными Украины и Словакии.

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