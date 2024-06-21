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Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы

Лидер рейтинга в свою очередь также увеличил количество появлений.
Сегодня, 18:31
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Сборная Украины добыла волевую победу над Словакией со счетом 2:1 в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024.

В стартовом составе "желто-синих" на левом фланге обороны вышел Александр Зинченко, для которого данный матч стал особенным.

Для 27-летнего игрока Арсенала поединок со Словакией стал десятым в футболке сборной Украины в рамках чемпионата Европы.

Стоит отметить, что по данному показателю Александр занимает второе место в истории украинской команды. Лидерство удерживает Андрей Ярмоленко, на счету которого теперь 13 таких игр.

Источник: Getty Images

Свой первый матч на чемпионате Европы Зинченко провел против сборной Германии (0:2) на турнире 2016 года. На том Евро он сыграл еще дважды, после чего он добавил в свой послужной список еще пять матчей на Евро-2020.

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На чемпионате Европы-2024 он также появился во встрече против сборной Румынии (0:3).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы Андрей Ярмоленко Александр Зинченко

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