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Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины

ISPORT рассказывает о предстоящих вариантах для команды Сергея Реброва.
Сегодня, 21:41
Роман Яремчук и соперники / Getty Images
Роман Яремчук и соперники / Getty Images

Национальная сборная Украины победила во втором туре группового раунда чемпионата Европы 2024 года в матче против Словакии и намного улучшила свои шансы на выход в плей-офф турнира.

Еще один матч нашей группы – Бельгия против Румынии, состоится завтра, 22 июня, поздно вечером. А потому сейчас мы можем разобрать, какой результат этого поединка будет для нас лучшим?

Сейчас ситуация в группе Е такова:

  1. Румыния – 1 матч, 3 очка, разница голов +3
  2. Украина – 2 матча, 3 очка, разница голов -2
  3. Словакия – 2 матча, 3 очка, разница голов 0
  4. Бельгия – 1 матч, 0 очков, разница голов -1

Источник: Getty Images

Что нужно для выхода в плей-офф?

Для выхода из группы нужно занять позицию в квартете, позволяющую это сделать. Безусловно, это 1 и 2 место в турнирной таблице.

Кроме того, можно выйти и с третьего места, но для этого нужно иметь больше очков (или лучшую разницу голов при равенстве баллов), чем две любые другие команды, занявшие третье место в своей группе.

Что будет, если Румыния обыграет Бельгию?

Наверное, менее вероятный вариант развития поединка между этими командами, ведь совсем не верится, что мощная бельгийская сборная сделает еще одну такую ​​серьезную осечку. И все же.

  • Если румыны победят, перед последним туром гарантируют себе выход в плей-офф. У Бельгии останется ноль, поэтому теперь рассматриваем варианты, которые могут иметь место после третьего тура:
  • Если Бельгия победит Украину с разницей в 2 и более голов – Украина займет последнее место в таблице;
  • Если Бельгия победит Украину, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет последнее место;
  • Если Бельгия победит Украину со счетом 1:0, а Словакия проиграет Румынии – Бельгия займет последнее место, как команда с наименьшим количеством голов в матчах между тремя сборными (1 забитый и 1 пропущенный), а Украина займет второе место за счет победы над Словакией;
  • Если Бельгия победит Украину со счетом 2:1, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место, как команда с наибольшим количеством голов в матчах между тремя сборными (3 забитых и 3 пропущенных), а Бельгия займет последнее место за счет поражения от Словакии;

Источник: Getty Images

  • Если Бельгия победит Украину со счетом 3:2 (4:3, 5:4 и т.д.), а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место, Бельгия станет третьей, а Словакия – четвертой;
  • Если Украина и Бельгия сыграют вничью, а Словакия переиграет Румынию – Украина займет третье место с большими шансами на проход;
  • Если Украина и Бельгия сыграют вничью, а Словакия не обыграет Румынию – Украина займет второе место;
  • Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия не обыграет Румынию – Украина займет второе место;
  • Если Украина переиграет Бельгию, а Словакия переиграет Румынию с разницей меньше 6 голов – Украина займет третье место и выйдет в плей-офф, если счет будет с разницей в 6 и более голов – Украина займет второе место.

Что будет, если Румыния и Бельгия сыграют вничью?

Перед последним туром Украина будет идти на втором месте, но какие результаты помогут команде сохранить его или даже улучшить?

  • Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет четвертое место и вылетит;
  • Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с далеко не лучшими шансами на плей-офф;
  • Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Словакия не победит Румынию – Украина займет второе место;

Источник: Getty Images

  • Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Словакия победит Румынию – Украина займет третье место с хорошими шансами на плей-офф;
  • Если Украина победит Бельгию, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет первое место в таблице;
  • Если Украина победит Бельгию, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место в таблице;

Что будет, если Румыния проиграет Бельгии во втором туре?

А вот этот случай выглядит наиболее вероятным и при этом наиболее запутанным. Давайте же его рассмотрим:

  • Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с не лучшими шансами на плей-офф;
  • Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет последнее место;
  • Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет первое место;
  • Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место;
  • Если Украина сыграет с Бельгией вничью, Словакия победит Румынию – Украина займет третье место с классными шансами на проход дальше;
  • Если Украина сыграет с Бельгией вничью, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с классными шансами на проход;

Источник: Getty Images

И последнее, и самое интересное.

  • Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Румыния и Словакия также не определят победителя – тогда у всех команд будет по четыре очка и все будет решаться на тай-брейке, который в этом случае будет очень не в пользу Украины.

И здесь все будет зависеть от того, как именно Бельгия переиграет Румынию, ведь именно румыны – единственная команда в этом случае, которую мы можем обойти и занять третье место в таблице. А для этого нужно, чтобы Бельгия обыграла их с разницей в шесть голов или больше, что, разумеется, не очень вероятно.

Напомним, что матчи последнего тура в каждой группе проводятся в один день и параллельно. Поединки Украина – Бельгия и Словакия – Румыния пройдут 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины чемпионат Европы

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