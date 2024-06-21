Что нужно от матча Бельгия – Румыния: расклады для сборной Украины
Национальная сборная Украины победила во втором туре группового раунда чемпионата Европы 2024 года в матче против Словакии и намного улучшила свои шансы на выход в плей-офф турнира.
Еще один матч нашей группы – Бельгия против Румынии, состоится завтра, 22 июня, поздно вечером. А потому сейчас мы можем разобрать, какой результат этого поединка будет для нас лучшим?
Сейчас ситуация в группе Е такова:
- Румыния – 1 матч, 3 очка, разница голов +3
- Украина – 2 матча, 3 очка, разница голов -2
- Словакия – 2 матча, 3 очка, разница голов 0
- Бельгия – 1 матч, 0 очков, разница голов -1
Что нужно для выхода в плей-офф?
Для выхода из группы нужно занять позицию в квартете, позволяющую это сделать. Безусловно, это 1 и 2 место в турнирной таблице.
Кроме того, можно выйти и с третьего места, но для этого нужно иметь больше очков (или лучшую разницу голов при равенстве баллов), чем две любые другие команды, занявшие третье место в своей группе.
Что будет, если Румыния обыграет Бельгию?
Наверное, менее вероятный вариант развития поединка между этими командами, ведь совсем не верится, что мощная бельгийская сборная сделает еще одну такую серьезную осечку. И все же.
- Если румыны победят, перед последним туром гарантируют себе выход в плей-офф. У Бельгии останется ноль, поэтому теперь рассматриваем варианты, которые могут иметь место после третьего тура:
- Если Бельгия победит Украину с разницей в 2 и более голов – Украина займет последнее место в таблице;
- Если Бельгия победит Украину, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет последнее место;
- Если Бельгия победит Украину со счетом 1:0, а Словакия проиграет Румынии – Бельгия займет последнее место, как команда с наименьшим количеством голов в матчах между тремя сборными (1 забитый и 1 пропущенный), а Украина займет второе место за счет победы над Словакией;
- Если Бельгия победит Украину со счетом 2:1, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место, как команда с наибольшим количеством голов в матчах между тремя сборными (3 забитых и 3 пропущенных), а Бельгия займет последнее место за счет поражения от Словакии;
- Если Бельгия победит Украину со счетом 3:2 (4:3, 5:4 и т.д.), а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место, Бельгия станет третьей, а Словакия – четвертой;
- Если Украина и Бельгия сыграют вничью, а Словакия переиграет Румынию – Украина займет третье место с большими шансами на проход;
- Если Украина и Бельгия сыграют вничью, а Словакия не обыграет Румынию – Украина займет второе место;
- Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия не обыграет Румынию – Украина займет второе место;
- Если Украина переиграет Бельгию, а Словакия переиграет Румынию с разницей меньше 6 голов – Украина займет третье место и выйдет в плей-офф, если счет будет с разницей в 6 и более голов – Украина займет второе место.
Что будет, если Румыния и Бельгия сыграют вничью?
Перед последним туром Украина будет идти на втором месте, но какие результаты помогут команде сохранить его или даже улучшить?
- Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет четвертое место и вылетит;
- Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с далеко не лучшими шансами на плей-офф;
- Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Словакия не победит Румынию – Украина займет второе место;
- Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Словакия победит Румынию – Украина займет третье место с хорошими шансами на плей-офф;
- Если Украина победит Бельгию, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет первое место в таблице;
- Если Украина победит Бельгию, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место в таблице;
Что будет, если Румыния проиграет Бельгии во втором туре?
А вот этот случай выглядит наиболее вероятным и при этом наиболее запутанным. Давайте же его рассмотрим:
- Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с не лучшими шансами на плей-офф;
- Если Украина проиграет Бельгии, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет последнее место;
- Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия не проиграет Румынии – Украина займет первое место;
- Если Украина обыграет Бельгию, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет второе место;
- Если Украина сыграет с Бельгией вничью, Словакия победит Румынию – Украина займет третье место с классными шансами на проход дальше;
- Если Украина сыграет с Бельгией вничью, а Словакия проиграет Румынии – Украина займет третье место с классными шансами на проход;
И последнее, и самое интересное.
- Если Украина сыграет вничью с Бельгией, а Румыния и Словакия также не определят победителя – тогда у всех команд будет по четыре очка и все будет решаться на тай-брейке, который в этом случае будет очень не в пользу Украины.
И здесь все будет зависеть от того, как именно Бельгия переиграет Румынию, ведь именно румыны – единственная команда в этом случае, которую мы можем обойти и занять третье место в таблице. А для этого нужно, чтобы Бельгия обыграла их с разницей в шесть голов или больше, что, разумеется, не очень вероятно.
Напомним, что матчи последнего тура в каждой группе проводятся в один день и параллельно. Поединки Украина – Бельгия и Словакия – Румыния пройдут 26 июня в 19:00 по киевскому времени.
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