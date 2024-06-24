Шотландия - Венгрия: Обзор и результат матча чемпионата Европы-2024

Коллектив Марко Росси вырвал победу для своего партнера, который не смог доиграть матч.

В рамках третьего тура Чемпионата Европы Шотландия встретилась с Венгрией.

В первом тайме команды совсем не порадовали болельщиков игрой. Немного лучше выглядела Венгрия, ведь она хотя бы била по воротам.

Во второй 45-минутке тенденция не изменилась. Шотландия всего трижды ударила по воротам с очень неубедительных поизций, лишь на 90+7 пробив в створ ворот впервые.

Венгры, в свою очередь, продолжали доминировать, хотя с минуты 70-й игроки обеих команд, видимо, думали не только о футболе, но и о состоянии здоровья Барнабаша Варги, который столкнулся с Ангусом Ганном в штрафной шотландцев.

Особенно игру оживил выход Кевина Чобота, который на 90+1 минуте упустил прекрасный момент, а на 90+9 исправился и принес своей команде победу.

Таким образом, Шотландия отправилась домой, а Венгрия поднялась на третью строчку и будет ждать результатов других матчей третьего тура.

Статистика матча Шотландия - Венгрия

Шотландия - Венгрия 0:1

Гол: Чобот, 90+9.

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