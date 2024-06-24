Албания - Испания: Обзор и результат матча чемпионата Европы 24.06.2024

"Орлы" имели несколько опасных подходов к воротам "Фурии Рохи" во втором тайме, но забить и достичь желаемого им так и не удалось.

В рамках третьего тура чемпионата Европы Албания, которой очень желательно надо было побеждать, встретилась с Испанией, которая уже прошла в плей-офф и играла резервным составом.

Несмотря на то, что коллективу Луиса де ла Фуэнте с турнирной точки хора не надо было ничего в этом матче именно они имели инициативу в первом тайме и открыли счет уже в его начале. Автором гола стал Ферран Торрес.

"Орлы" в первом тайме пробили лишь раз по воротам, но этот удар был не слишком опасным, хотя и попал в створ.

Во втором тайме ситуация несколько изменилась. Испания после забитого гола уже так не лезла вперед, а Албания наоборот гораздо чаще атаковала, впрочем, его ударам часто не хватало последнего паса или последнего удара, а если это все же случалось, то или мяч летел мимо ворот, или, с ударом справлялся Давид Райа.

Поэтому, гол Феррана Торреса стал единственным в матче. Таким образом, Албания вылетела из турнира, а Испания набрала 100% возможных очков в группе.

Статистика матча чемпионата Европы Албания - Испания

Албания - Испания 0:1

Гол: Ферран Торрес, 13.

xG 0.42 - 1.39

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 9 - 13

Удары в створ ворот: 4 - 2

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