iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Албания - Испания: Обзор и результат матча чемпионата Европы 24.06.2024

"Орлы" имели несколько опасных подходов к воротам "Фурии Рохи" во втором тайме, но забить и достичь желаемого им так и не удалось.
Вчера, 23:59
Испания - Албания / Getty Images
Испания - Албания / Getty Images

В рамках третьего тура чемпионата Европы Албания, которой очень желательно надо было побеждать, встретилась с Испанией, которая уже прошла в плей-офф и играла резервным составом.

Несмотря на то, что коллективу Луиса де ла Фуэнте с турнирной точки хора не надо было ничего в этом матче именно они имели инициативу в первом тайме и открыли счет уже в его начале. Автором гола стал Ферран Торрес.

"Орлы" в первом тайме пробили лишь раз по воротам, но этот удар был не слишком опасным, хотя и попал в створ. 

Во втором тайме ситуация несколько изменилась. Испания после забитого гола уже так не лезла вперед, а Албания наоборот гораздо чаще атаковала, впрочем, его ударам часто не хватало последнего паса или последнего удара, а если это все же случалось, то или мяч летел мимо ворот, или, с ударом справлялся Давид Райа.

Поэтому, гол Феррана Торреса стал единственным в матче. Таким образом, Албания вылетела из турнира, а Испания набрала 100% возможных очков в группе.

Статистика матча чемпионата Европы Албания - Испания

Албания - Испания 0:1

Гол: Ферран Торрес, 13.

xG 0.42 - 1.39
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 9 - 13
Удары в створ ворот: 4 - 2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 испания албания

Статьи по теме

Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024 Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024
Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками
Украина имеет меньше всего шансов на выход в плей-офф из группы Е по данным известного аналитического ресурса Украина имеет меньше всего шансов на выход в плей-офф из группы Е по данным известного аналитического ресурса
Левандовски рассказал, станет ли для него Евро-2024 последним турниром в сборной Левандовски рассказал, станет ли для него Евро-2024 последним турниром в сборной
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202401:16
Решающий гол Дзакканьи - в видеообзоре матча Италия - Хорватия
Евро-202400:40
Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024
Евро-202400:24
Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024
Евро-202400:19
Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками
Евро-202400:01
Гол Дзакканьи вывел Италию в плей-офф Евро-2024
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Албания минимально проиграла Испании и вылетела из Евро-2024
Евро-202423:34
Миколенко рассказал, за счет чего команда намерена обыграть Бельгию
Евро-202423:24
"Все идет в правильном направлении": Дешам высказался о восстановлении Мбаппе
Евро-202423:21
Сборная Италии отметилась уникальным достижением
Евро-202422:56
Судаков: Вся игра Бельгии строится через де Брюйне и Лукаку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK