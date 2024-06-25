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Гол Дзакканьи вывел Италию в плей-офф Евро-2024

Хорватии придется довольствоваться третьим местом.
Сегодня, 00:01
Маттиа Дзакканьи / Getty Images
Маттиа Дзакканьи / Getty Images

В понедельник, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграли в заключительном туре группы B на Евро-2024.

Хорваты сразу ринулись в атаку, Доннарумма ее отразил, и после этого итальянцы забрали игру под свой контроль. "Скуадра адузрра" много атаковала, но по-настоящему опасных моментов было немного.

На 27-й минуте классный шанс имел Барелла, но уверенно сыграл Ливакович, а в ответной атаке Модрич заставил попотеть и итальянского кипера. Однако в первом тайме зрители так и не дождались голов.

В начале второго тайма Фраттези сыграл рукой и привез пенальти. Доннарумма взял удар Модрича, но после не сумел спасти ворота, когда капитан Хорватии добивал после отскока. После пропущенного гола Италия осадила Хорватию, но даже под огромным давлением оборона хорватов не дрогнула.

И лишь на последних минутах Маттиа Дзакканьи сравнял счет, благодаря чему Италию заняла второе место и вышла в плей-офф Евро-2024.

Статистика матча Хорватия - Италия группового этапа Евро-2024

Хорватия - Италия 1:1
Голы: Модрич, 54 - Дзакканьи, 90+8

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.52
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 4 - 18
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 14 - 11

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол - Маер, Модрич, Ковачич (Иванушец, 70), Брозович - Пашалич (Будимир, 46), Сучич (Перишич, 70), Крамарич (Юранович, 90).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Дармиан, Бастони, Калафьори - Димарко (Кьеза, 57), Дзакканьи, Фаджоли, Жоржиньо, Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 46), Распадори (Скамакка, 75) - Ретеги.

Предупреждения: Сучич, 24, Модрич, 60, Иванушец, 73, Погранчич, 78, Станишич, 82, Брозович, 90+1

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