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Российскому борцу, открыто поддержавшему войну с Украиной, позволили выступить на чемпионате Европы

Несмотря на рекомендации МОК и протест украинцев, представитель страны-агрессора стартовал на турнире.
Сегодня, 13:58
Имам Ганишов
Имам Ганишов

Российский борец вольного стиля Имам Ганишов, который открыто поддерживает войну своей страны против Украины, был допущен к чемпионату Европы-2024, который проходит в столице Румынии Бухаресте.

Разрешением участия этого спортсмена с нейтральным статусом были грубо нарушены рекомендации Международного олимпийского комитета о возможности выступлений представителей страны-агрессора на международных соревнованиях.

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Ранее этот борец поддерживал войну против Украины, незаконно посещал временно оккупированные украинские территории в Запорожской области и встречался с военными страны-террориста.

Тем не менее, несмотря на постановления МОК о подобных спортсменах и протест Украины, Ганишов смог стартовать на чемпионате Европы. Он уже выступил в квалификации весовой категории до 74 кг и продолжит свое участие в 1/8 финала турнира.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на чемпионате Европы по борьбе.

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