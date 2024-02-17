Украина обратилась в МОК с информацией о российском борце, поддерживающем войну

Так называемый нейтральный спортсмен был допущен к участию в чемпионате Европы.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, а также президенту United World Wrestling Ненаду Лаловичу и президенту Федерации борьбы Румынии Развану Пирцалабу.

В письме указывается на грубое нарушение рекомендаций МОК о допуске к международным соревнованиям российских спортсменов. Так, на текущем чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте в нейтральном статусе должен выступить россиянин Имам Ганишов, который открыто поддерживал войну против Украины, незаконно посещал временно оккупированные украинские территории и фотографировался с военными страны-агрессора.

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"У нас есть информация и фото, подтверждающие, что этот человек находился на временно оккупированной территории Украины (Запорожская область), поддерживает российских военных и войну россии против Украины.

Хотим еще раз подчеркнуть твердую позицию Украины. Пока российские войска при поддержке правительства беларуси будут продолжать совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях, в любом статусе, в том числе в нейтральном", - говорится в письме.

Выступление Ганишова на чемпионате Европы по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг запланировано на сегодня, 17 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на чемпионате Европы по борьбе.

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