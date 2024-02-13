Чемпионат Европы по борьбе: расписание и результаты украинцев

В румынском Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе, который продлится с 12 по 18 февраля.

Украина будет представлена на турнире своими борцами в каждой весовой категории всех трех видов борьбы.

Расписание и результаты Евро-2024

Греко-римская борьба

Корюн Саградян, до 55 кг

1/8 финала, уступил Амаяку Осипову 1:5

Виктор Петрик, до 60 кг

1/8 финала, против Виктора Чиобана (Молдова)

Александр Грушин, до 63 кг

1/8 финала, победил Стефана Клемена (Франция) 3:1

1/4 финала, победил Вирджила Бика (Швеция) 4:3

1/2 финала, победил Эдмонда Назаряна (Болгария) 9:5

ФИНАЛ, против Мурада Маммадова – 13 февраля, после 18:00

Артур Политаев, до 67 кг

1/16 финала, победил Давида Маника (Венгрия) 9:0

1/8 финала, проиграл Мортену Торенсену (Норвегия) 1:3

Парвиз Насибов, до 72 кг

1/16 финала, победил Александра Леончика 4:3

1/8 финала, победил Мате Немеша (Сербия) 3:1

1/4 финала, соперник не известен

Парвиз Насибов / Источник: Getty Images

Игорь Бычков, до 77 кг

1/16 финала, проиграл Риккардо Аббрескиа (Италия) 2:12

Ярослав Фильчаков, до 82 кг

1/8 финала, победил Марка Вебера (Швейцария) 3:1

1/4 финала, против Станислау Шафаренко

Жан Беленюк, до 87 кг

1/8 финала, победил Нику Ожога (Румыния) 3:1

1/4 финала, проиграл Александру Комарову (Сербия) 1:3

Дополнительный раунд прошел Иштвана Такача (Венгрия) 1:1

Бой за бронзу, против Ислама Аббасова (Азербайджан) – 13 февраля, после 18:00

Владлен Козлюк, до 97 кг

1/16 финала, победил Романа Бальчившего (Молдова) 5:1

1/8 финала, проиграл Михейлу Кажаи (Сербия) 2:7

Михаил Вишневецкий, 130 кг

1/8 финала, уступил Дмитрию Зарубскому 0:10

Женская борьба

Соревнования стартуют в 10:30, 14 февраля. Украину здесь будут представлять: Оксана Ливач (до 50 кг), Лия Маланчук (до 53 кг), Мария Винник (до 55 кг), Соломия Винник (до 57 кг), Алина Филиппович (до 59 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 55 кг) 62 кг), Ирина Коляденко (до 65 кг), Татьяна Сова-Рижко (до 68 кг), Анастасия Алпеева (до 72 кг), Анастасия Шустова (76 кг).

Сестры Винник

Вольная борьба

Соревнования стартуют в 11:30, 16 февраля. Украину будут представлять Камиль Керимов (до 57 кг), Валентин Блясецкий (до 61 кг), Эрик Арушанян (до 65 кг), Алексей Борута (до 70 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг), Алексей Доманицкий (до 79 кг), Василий Михайлов (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг), Илья Арчая (до 97 кг), Мурази Мчедлидзе (125 кг).

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