Грушин и Беленюк стали призерами чемпионата Европы по борьбе

Украинские борцы завоевали две медали по итогам соревновательного дня на чемпионате Европы 2024 года, который проходит в столице Румынии Бухаресте.

Первую награду Украине принес Александр Грушин, став серебряным призером. В финале весовой категории до 63 кг украинский борец с минимальной разницей 1:2 уступил вице-чемпиону мира Мураду Маммадову из Азербайджана.

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Вторым украинским призером Евро-2024 стал Жан Беленюк в весовой категории до 87 кг, взяв бронзовую награду. Украинец в утешительной схватке одолел венгра Иштвана Такача, а в бронзовом финале после вынужденного перерыва из-за кровотечения взял верх над азербайджанцем Исламом Аббасовым - 2:1.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты украинцев на чемпионате Европы по борьбе.

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