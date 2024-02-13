Беленюк вышел в бронзовый финал на чемпионате Европы по борьбе

Украинец вылетел с основного списка претендентов, но выступает в утешительной ветке.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк будет бороться за бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния).

В утешительном противостоянии в весовой категории до 87 кг Беленюк одолел венгра Иштвана Такача.

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В бронзовом финале он сойдется с азербайджанцем Исламом Аббасовым. Медальные соревнования пройдут сегодня, 13 февраля, после 18:00.

Напомним, в четвертьфинале Беленюк уступил бывшему россиянину Александру Комарову, который с лета прошлого года выступает за Сербию.

В сентябре прошлого года Жан стал бронзовым призером чемпионата мира и получил олимпийскую лицензию.

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