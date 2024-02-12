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"Вижу каждую разрушенную жизнь": Магучих - о допуске россиян к турнирам

Титулованная спорстменка поделилась своими переживаниями.
Сегодня, 21:38
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих рассказала о том, чувствует после обсрелов Украины.

По словам спортсменки, она всегда принимает к сердцу то, что люди гибнут, а города разрушаются.

"Мне сложно участвовать в соревнованиях после того, как я прочла новости о ракетах, запущенных по гражданским. Я думаю о том, сколько людей погибло, сколько человеческих домов было разрушено. Это тяжело", - сказала Магучих в интервью для CNN.

Магучих поддержала позицию World Athletics, который не допускает российских спортсменов к соревнованиям.

"Когда я вижу российских спортсменов… Я вижу каждый разрушенный город, каждую жизнь, разрушенную российскими людьми, Российской Федерацией".
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Напомним, Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США.

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