Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США
Но улучшить результат сезона не смогла.
В рамках мирового легкоатлетического тура в США состоялся турнир "золотого уровня" Millrose Games.
В секторе прыжков в высоту украинка Ярослава Магучих в очередной раз одержала легкую победу.
Только украинка смогла взять планку в 2 метра, установив рекорд соревнований. Также Ярослава попыталась превзойти свой же рекорд сезона, взяв 2.05 м, но это ей не удалось.
Отметим, что второе и третье место получили американка Вашти Кеннингем и француженка Наваль Менникер соответственно.
Также стоит сказать, что потенциально главная соперница Магучих за золото ОИ-2024 в Париже австралийка Никола Олислагерс не принимала участие в Millrose Games.
MIllrose Games-2024
Нью-Йорк, США
Прыжки в высоту, женщины
- Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м
- Вашти Кеннингем (США) - 1.97 м
- Наваль Менникер (Франция) - 1.87 м.
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