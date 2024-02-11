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Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США

Но улучшить результат сезона не смогла.
Сегодня, 22:05
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

В рамках мирового легкоатлетического тура в США состоялся турнир "золотого уровня" Millrose Games.

В секторе прыжков в высоту украинка Ярослава Магучих в очередной раз одержала легкую победу.

Только украинка смогла взять планку в 2 метра, установив рекорд соревнований. Также Ярослава попыталась превзойти свой же рекорд сезона, взяв 2.05 м, но это ей не удалось.

Отметим, что второе и третье место получили американка Вашти Кеннингем и француженка Наваль Менникер соответственно.

Также стоит сказать, что потенциально главная соперница Магучих за золото ОИ-2024 в Париже австралийка Никола Олислагерс не принимала участие в Millrose Games.

MIllrose Games-2024

Нью-Йорк, США

Прыжки в высоту, женщины

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00 м
  2. Вашти Кеннингем (США) - 1.97 м
  3. Наваль Менникер (Франция) - 1.87 м.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

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