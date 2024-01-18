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В МОК заявили, что будут строго проверять спортсменов на соответствие нейтральному статусу

Росияне и белорусы пройдут еще одну проверку.
Сегодня, 15:49
Getty Images
Getty Images

В МОК заявили, что будут тщательно проверять всех сопртсменов, которые претендуют на нейтральный статус.

Об этом рассказал официальный представитель комитета Марк Адамс.

По его словам, МОК намерен привлечь независимых экспертов, которые и будут оценивать спортсменов. Комитет намерен всеми силами избежать позорных ситуаций.

"Могу лишь в общем сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций", - заявил Адамс.

Ранее, напомним, президент МОК выступил с весьма позорным заявлением.

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