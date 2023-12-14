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"Это одна из 28 войн и конфликтов в мире": президент МОК сделал позорно заявление о допуске россиян

Томас Бах поощрил представителей стран-агрессоров, которые выступят на Олимпиаде.
Сегодня, 14:35
Томас Бах / Getty Images
Томас Бах / Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал разрешение спортсменам из россии и беларуси участвовать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

По словам политика, спортсмены не должны быть наказаны за действия стран.

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"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств. Это одна из 28 войн и конфликтов в мире, а все остальные спортсмены соревнуются мирно", - приводит слова Баха BBC.

Напомним, россияне и белорусы смогут выступать на Играх в личных стартах, однако команды не будут допущены к соревнованиям. Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК Томас Бах

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