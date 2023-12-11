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"Мы за честную борьбу, но не с убийцами": Верняев разнес МОК за позорное решение

Спортсмен раскритиковал международную организацию.
Сегодня, 20:00
Олег Верняев
Олег Верняев

Украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram, в котором раскритиковал международную организацию.

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"Разрешение российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях является поддержкой войны в Украине.

Пока они продолжают обстреливать наши города, энергетический террор и пытаться запугать ядерным оружием, российским и белорусским спортсменам необходимо запретить участие в международных соревнованиях в любом статусе, в том числе нейтральном.

Они убивают детей и взрослых, пытают пленных и терроризируют весь народ. Украинские спортсмены не могут полноценно тренироваться и вынуждены защищать себя, свои семьи и свободу. Многие российские олимпийцы и профессиональные спортсмены открыто поддерживают и поощряют действия российского правительства, а другие – просто умалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Неужели этого никто не видит?

Нам нужна помощь мирового олимпийского сообщества. Мы все должны делать все возможное для устранения россиян и белорусов от соревнований до последней минуты. Мы за честную борьбу, но не с убийцами", – написал Верняев.

Ранее Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады.

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