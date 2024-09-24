"Мы с Верняевым не можем потянуть целую команду": Ковтун - о выступлении украинских гимнастов на Олимпиаде-2024

Украинский гимнаст Илья Ковтун вспомнил выступление национальной команды в многоборье на ОИ-2024, где Украина продемонстрировала 5 результат. Илья не сдерживал эмоций, раскритиковав некоторых "сборников":

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"Смотрите, командой мы выступили, как могли, хорошо. К сожалению, некоторые ребята не очень желают работать в многоборье, а нас двое: только я и Олег (Верняев, – прим.).

Мы не можем потянуть сами целую команду. Нужен третий многоборец, который будет подстраховывать нас, и еще два человека, которые будут делать по три снаряда, по два или два и четыре.

Но, к сожалению, молодые спортсмены не очень хотят делать многоборье. Хотят делать только одно или два упражнения. Из-за этого немного нам было тяжело в командном финале, потому что не хватило балов и усилий, которые прилагали ребята.

В финале прыжков были Игорь Радивилов и Назар Чепурный. Они выполнили хорошо, но другие спортсмены выполнили немного лучше. И поэтому там было очень трудно получить медаль. Многоборье мы с Олегом прошли на свой максимум, сделали все, что могли, но немного не хватило до пьедестала.

На коне было тяжело, ведь там спортсмены, три года очень много работавшие, ездили на все соревнования, зарабатывали себе рейтинг, чтобы показать всем, что они хорошие спортсмены на этом приборе. Там тоже было тяжело получить медали", - цитирует Ковтуна Спорт24.

Напомним, Илья Ковтун завоевал "серебро" на Олимпиаде-2024 в Париже, в упражнении на параллельных брусьях.

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