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"Пер, как танк": Верняев расхвалил Ковтуна, который выиграл серебро Олимпиады-2024

Украинец разобрал причины своего падения в финале.
Сегодня, 15:42
Олег Верняев / Getty Images
Олег Верняев / Getty Images

Украинский гимнаст Олег Верняев высказался по поводу своего выступления в финале Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях.

Спортсмен упал во время своего выступления и занял восьмое место.

"Ты чувствуешь, когда трибуны громко тебя поддерживают. Это вдохновляет тоже и помогает. Но, к сожалению, это спорт, это гимнастика, такое случается".

Верняев поздравил Ковтуна, который выиграл серебро.

"Прежде всего, хочу поздравить Илью. Очень мощная комбинация. Пер, как танк. Красавец. Это очень важная медаль для гимнастики, для Украины.

Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, что мы имеем возможность здесь быть".

Верняев оценил свой результат и высказался по поводу падения.

"Не знаю, что сказать – извиняться или не извиняться за свои соревнования. Я выкладывался больше, чем можно себе представить, на все 105 процентов. Но времени мне не хватило подготовиться так, как я хотел. Если честно, физически все выдержал, силы были.

Но немножко не успел замазать так, как надо. Быстро все сделал, и было уже время. Ударился ногами, меня совсем не держало. Но это мои проблемы, я это съем и будем думать, что делать дальше", – сказал Верняев для Суспільне Спорт.

Ранее Ковтун прокомментировал завоевание серебра на Олимпиаде-2024.

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