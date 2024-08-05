Ковтун прокомментировал завоевание серебра на Олимпиаде-2024

Илья выиграл первую медаль для Украины по спортивной гимнастике за восемь лет.

Украинский гимнаст Илья Ковтун прокомментировал то, что ему удалось стать вторым в финале Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях.

"Я очень счастлив, но это очень быстро было, еще не совсем понял, что произошло. Но я думаю, что сейчас пройдет немного времени, и я пойму, что стал олимпийским призером на брусьях.

Ждал до последнего? Мне не очень тяжело было ждать. Трудно было, что я иду первым и нужно сделать свою комбинацию нигде не дать ошибки. Это было труднее", – сказал Ковтун для Суспільне Спорт.

Отметим, что Ковтун выиграл первую медаль для Украины на Олимпиаде по спортивной гимнастике за 8 лет.

Ранее сообщалось, что Магучих установила новый национальный рекорд.

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