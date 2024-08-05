Магучих установила новый национальный рекорд

Ярослава стала первой украинкой с двумя медалями в легкой атлетике.

В воскресенье, 4 августа, Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту.

Наша спортсменка вторую золотую медаль для Украины на Играх в Париже, а также вторую олимпийскую награду в своей карьере.

Таким образом Магучих стала первой украинкой в истории, которая имеет две олимпийские медали по легкой атлетике.

До этого лишь 25-ти спортсменкам, включая Ирину Геращенко, которая вчера завоевала бронзу, удавалось выиграть медаль для Украины в этом виде спорта.

Кроме того, олимпийскими чемпионками до Ярославы украинки становились лишь дважды - Инесса Кравец в 1996 году (тройной прыжок) и Наталья Добринская в 2008-м (семиборье).

Ранее также сама Магучих прокомментировала свое золото.

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