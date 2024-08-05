Магучих: Эта золотая медаль - для всей Украины

Ярослава не скрывала своих эмоций от первого для страны олимпийского "золота" по прыжкам в высоту.

Воскресенье, 4 августа, стало самым успешным днем для Украины на Олимпиаде 2024 года, ведь спортсмены добавили в копилку страны сразу три медали.

Главной героиней вечера стала Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту.

В комментарии для Суспільне 22-летняя украинка рассказала о своем выступлении, а также поблагодарила ВСУ за возможность представлять Украину на ОИ-2024.

"Под конец (было) тяжеловато, но все же (удалось) благодаря тому, что тренер меня научила и всегда говорила прыгать с первой попытки - это играет важную роль. И вот я завоевала золотую награду для нашей страны. Очень счастлива. Хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, военных, волонтеров. Это медаль для всей страны", - сказала Ярослава.

"На самом деле я была очень хорошо настроена. Конечно, Олимпийские игры раз в четыре года - нет такого опыта, что раз в два года (проводятся). Но я старалась об этом не думать, потому что все же это праздник спорта".

Источник: Getty Images

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"У меня была такая мотивация, приехала лидером сезона с мировым рекордом - это добавляло мне мотивации. К сожалению, не удалось прыгнуть выше, но это соревнования, так надо. Работаем дальше, есть над чем".

"Хочется прыгать выше, честно. Рассчитывала, что прыгну выше, но я довольна, что у меня золотая награда. Надеюсь, что хейтеры все же успокоятся, потому что (заняла) первое место и наконец услышат гимн Украины".

Ранее Ирина Геращенко, которая стала бронзовой призершей в прыжках в высоту, поделилась эмоциями от невероятного финала Олимпиады-2024.

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