Кохан - бронзовый призер Олимпийскких игр-2024 в метании молота

Михаил с самого начала шел в тройке лидеров и в итоге принес Украине очередную награду.

В Париже на Стад де Франс завершился финал Олимпийских игр 2024 года по метанию молота.

Среди двенадцати финалистов оказался представитель Украины Михаил Кохан.

Уроженец Днепра после первой попытки оказался вторым с результатом 78,54 м. Украинец уступал лишь канадцу Итану Катцбергу, который умудрился запустить снаряд на 84,12 м.

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И хотя во время второго броска 23-летний спортсмен улучшил свой результат (79,39 м), после третьей попытки его обошел Бенце Халас из Венгрии с показателем 79,97 м.

В итоге до самого завершения соревнования Кохан оставался третьим, что принесло ему бронзовую медаль Олимпиады-2024, которая стала для него первой в карьере.

Олимпийским чемпионом стал Катцберг, который второй попыткой улучшил свой результат до 84,12 м. Далее ни один из его бросков не был засчитан. "Серебро" завоевал Халас.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами украинских спортсменов в метательных видах на Олимпиаде-2024.

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