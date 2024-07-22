Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.

На Олимпиаде в Париже сборная Украины будет представлена ​​множеством спортсменов в легкой атлетике, в том числе и в метательных дисциплинах.

Нашу страну здесь представят три человека и одна женщина.

Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду

Роман Кокошко (толкание ядра)

Михаил Кохан (метание молота)

Артур Фельфнер (метание копья)

Ирина Климец (метание молота)

Расписание и результаты соревнований украинцев

02.08, 20:50 толкание ядра, квалификация

02.08, 11:10 и 12:35 метание молота (мужчины), квалификация

03.08, 20:45 толкание ядра, финал

04.08, 11:20 и 12:45 метание молота (женщины), квалификация

06.08, 11:20 и 12:50 метание копья, квалификация

06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал

06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал

08.08, 21:30 метание копья, финал

Также на ISPORT доступен календарь на другие видыспорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

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