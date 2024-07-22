iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 10:55
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

На Олимпиаде в Париже сборная Украины будет представлена ​​множеством спортсменов в легкой атлетике, в том числе и в метательных дисциплинах.

Нашу страну здесь представят три человека и одна женщина.

Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду

  • Роман Кокошко (толкание ядра)
  • Михаил Кохан (метание молота)
  • Артур Фельфнер (метание копья)
  • Ирина Климец (метание молота)

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 02.08, 20:50 толкание ядра, квалификация
  • 02.08, 11:10 и 12:35 метание молота (мужчины), квалификация
  • 03.08, 20:45 толкание ядра, финал
  • 04.08, 11:20 и 12:45 метание молота (женщины), квалификация
  • 06.08, 11:20 и 12:50 метание копья, квалификация
  • 06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал
  • 06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал
  • 08.08, 21:30 метание копья, финал

Также на ISPORT доступен календарь на другие видыспорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

Статьи по теме

Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Пятиборье на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины Пятиборье на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины Стрельба на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс12:05
В команде Фьюри объяснили, почему Усик проиграет Тайсону в реванше
Формула 111:44
Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024: Ферстаппен - все еще явный фаворит
Лига Чемпионов11:44
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Теннис11:24
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
Лига Чемпионов11:05
Динамо огласило заявку на матчи с Партизаном в Лиге чемпионов
Олимпийские игры10:55
Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Бокс10:45
Линарес объяснил, почему у Ломаченко нет шансов в бою с Дэвисом
Формула 110:36
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Евро-202410:05
Евро U-19: Испания - Франция, Дания - Турция - третий тур в группе А
Олимпийские игры10:00
Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK