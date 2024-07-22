Легкая атлетика (метательные виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
На Олимпиаде в Париже сборная Украины будет представлена множеством спортсменов в легкой атлетике, в том числе и в метательных дисциплинах.
Нашу страну здесь представят три человека и одна женщина.
Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду
- Роман Кокошко (толкание ядра)
- Михаил Кохан (метание молота)
- Артур Фельфнер (метание копья)
- Ирина Климец (метание молота)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 02.08, 20:50 толкание ядра, квалификация
- 02.08, 11:10 и 12:35 метание молота (мужчины), квалификация
- 03.08, 20:45 толкание ядра, финал
- 04.08, 11:20 и 12:45 метание молота (женщины), квалификация
- 06.08, 11:20 и 12:50 метание копья, квалификация
- 06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал
- 06.08, 21:02 метание молота (женщины), финал
- 08.08, 21:30 метание копья, финал
Также на ISPORT доступен календарь на другие видыспорта, в которых Украина будет принимать участие на ОИ-2024.
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