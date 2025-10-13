Неожданный дуэт. Теннисистки из России и Украины выиграли турнир в США

Россиянка и украинка вместе выиграли теннисный турнир ITF W100 в американском Эдмонде.

По имеющейся информации, российская теннисистка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова одержали победу над австралийкой Оливией Гадеки и полькой Оливией Линзер.

Отмечается, что это первый случай с начала полномасштабной войны, когда представительницы россии и Украины выиграли теннисный турнир в паре.

Добавим, что украинская теннисистка Валерия Страхова регулярно выступает в дуэте со спортсменками из россии.

С 2022 года она играла в парном разряде более чем с пятью россиянками.

