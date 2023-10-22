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Молчанов повторил достижение Стаховского, выиграв второй турнир ATP в парном разряде

Украинский теннисист стал триумфатором турнира в Швеции.
Сегодня, 17:42
Денис Молчанов / Getty Images
Денис Молчанов / Getty Images

В воскресенье, 22 октября, в Стокгольме (Швеция) состоялся финал турнира ATP 250 в парном разряде.

В решающем поединке принимал участие украинский теннисист Денис Молчанов. Он вместе с Андреем Голубевым из Казахстана играл против Юки Бхамбри (Индия) и Джулиана Кэша (Великобритания).

Первый сет прошел при равной борьбе, команды умудрились сделай брейк-поинты на первых же подачах. Доведя дело до тай-брейка, тандем украинца и казаха победил со счетом 10:8.

А в сете №2 Молчанов с Голубевым не оставили ни единого шанса своим оппонентам, забрав партию 6:2 и в итоге став победителями турнира.

Д. Молчанов (Украина)/А. Голубев (Казахстан) - Ю. Бхамбри (Индия)/ Д. Кэш (Великобритания) - 7:6(8). 6:2

Стоит отметить, что для Дениса Молчанова этот титул стал уже вторым в карьере в парном разряде. Как сообщает Суспільне, Молчанов стал первым украинцем после Сергея Стаховского, кому удалось выиграть минимум два парных турнира ATP.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Стаховский Денис Молчанов

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