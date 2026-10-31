Савицкий завоевал бронзу на турнире Grand Slam в Абу-Даби

на турнире Grand Slam в Абу-Даби Украинский дзюдоист Антон Савицкий стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam.

Украинец поднялся на пьедестал в весовой категории до 100 кг.

Победителем соревнований стал француз Орельен Дьессе, которому удалось пробиться в финал после победы над первым сеяным категории Симеоном Катариной из Нидерландов в дополнительное время.

Для Савицкого это очередная награда на международных соревнованиях в 2026 году.

Ранее украинский дзюдоист завоевал серебряную медаль турнира Grand Slam в Париже и стал победителем Гран-при Верхней Австрии.

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