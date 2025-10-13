iSport.ua
Русский Українська

Вашеро в слезах после победы над кузеном: "Хотел бы, чтобы победителей было двое"

Финал по-семейному.
Сегодня, 09:42       Автор: Валентина Чорноштан
Артур Рендеркнек и Валентин Вашеро / Getty Images
Артур Рендеркнек и Валентин Вашеро / Getty Images

Накануне состоялся финал турнира Shanghai Masters, в котором монегаск Валентен Вашеро обыграл французского теннисиста Артура Рендеркнека.

Отметим, что оба финалиста являются двоюродными братьями.

Валентен Вашеро прокомментировал свою победу в интервью The Tennis Letter:

"Я весь в слезах. То, что произошло, — нереально. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Это не сон. Это просто безумие. Я безгранично счастлив из-за своей игры за эти две недели. Хочу поблагодарить всех, кто с самого начала приложил хотя бы кирпич к моей карьере.

Очень тяжело, что сегодня должен быть один победитель. Но, по-моему, сегодня их двое. Одна семья победила. Для мира тенниса эта история просто невероятная".

Счёт матча: Артур Рендеркнек (Франция) — Валентен Вашеро (Монако) — 6:4, 3:6, 3:6.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Валентен Вашеро

Статьи по теме

Вашеро сенсационно выиграл Shanghai Masters Вашеро сенсационно выиграл Shanghai Masters
Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая Джокович проиграл сенсационному монегаску полуфинал Шанхая
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK