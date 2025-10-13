Вашеро в слезах после победы над кузеном: "Хотел бы, чтобы победителей было двое"
Финал по-семейному.
Накануне состоялся финал турнира Shanghai Masters, в котором монегаск Валентен Вашеро обыграл французского теннисиста Артура Рендеркнека.
Отметим, что оба финалиста являются двоюродными братьями.
Валентен Вашеро прокомментировал свою победу в интервью The Tennis Letter:
"Я весь в слезах. То, что произошло, — нереально. Я вообще не понимаю, что происходит сейчас. Это не сон. Это просто безумие. Я безгранично счастлив из-за своей игры за эти две недели. Хочу поблагодарить всех, кто с самого начала приложил хотя бы кирпич к моей карьере.
Очень тяжело, что сегодня должен быть один победитель. Но, по-моему, сегодня их двое. Одна семья победила. Для мира тенниса эта история просто невероятная".
Счёт матча: Артур Рендеркнек (Франция) — Валентен Вашеро (Монако) — 6:4, 3:6, 3:6.
