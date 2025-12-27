Сестры Киченок откроют сезон-2026 совместным выступлением

Выступят в парном разряде турнира WTA 500 в Австралии.

Людмила и Надежда Киченок заявились на хардовый турнир WTA 500 в Брисбене.

Сёстры поборются за трофей парного разряда австралийского турнира категории 500. Добавим, что соревнования пройдут с 4 по 11 января.

В последний раз Киченок играли вместе в середине мая, когда выбыли с турнира WTA 500 в Страсбурге уже в первом раунде.

Помимо Людмилы и Надежды, в турнире примут участие Марта Костюк и Даяна Ястремская, однако только в одиночном разряде, который стартует на день позже - 5 января.

В то же время на Australian Open, который начнётся 12 января, будет отсутствовать первая ракетка Великобритании.

