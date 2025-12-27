iSport.ua
Первая ракетка Британии пропустит Australian Open

Помешали проблемы со здоровьем.
Сегодня, 08:05       Автор: Антон Федорцив
Джек Дрейпер / Getty Images
Джек Дрейпер / Getty Images

Британский теннисист Джек Дрейпер не будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии. Представитель Соединенного Королевства объявил о решении в X.

"Вместо того чтобы писать сообщение, я решил записать короткое видео, чтобы рассказать вам о своем прогрессе. К сожалению, мы вместе с командой решили не ехать в Австралию в этом году", – заявил спортсмен.

Дрейпер не выходил на корт с августа. Тогда он снялся с US Open после победы в первом раунде. На Australian Open-2025 британец дошел до четвертого круга соревнований.

К слову, бразилец Жуан Фонсека объявил главную задачу на грядущий сезон.

