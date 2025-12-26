iSport.ua
Теннисный вундеркинд объявил цель на сезон-2026

Амбиций таланту не занимать.
Сегодня, 00:54       Автор: Антон Федорцив
Жуан Фонсека / Getty Images
Жуан Фонсека / Getty Images

Бразилец Жуан Фонсека поделился планами на грядущий сезон. Юный теннисист стремится попасть в первую пятнадцатку тура в следующем году, сообщает Punto de Break.

"Я хочу войти в топ-15. Это амбициозная цель, но я мыслю большими категориями. Также хочу стать более стабильным в результатах, без резких взлетов и падений.

В свободное время планирую выучить итальянский язык, пройти курс по покеру и научиться управлять собственными финансами", – рассказал Фонсека.

Юниор в этом году выиграл два турнира. К концу сезона он вышел на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В 19 лет Фонсека остается единственным представителем Бразилии в первой сотне классификации.

К слову, экс-тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро оценил возможность работы с итальянцем Янником Синнером.

