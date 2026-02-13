iSport.ua
Подрез уверенно проходит во второй круг ITF W50

Обыграла сеяную Микульските и продолжает борьбу во Франции.
Сегодня, 09:05       Автор: Валентина Чорноштан
Вероника Подрез / Getty Images
Вероника Подрез / Getty Images

Накануне стартовал турнир ITF W50 во Франции, в котором приняла участие Вероника Подрез.

В рамках второго круга турнира украинке удалось победить представительницу Литвы Юстину Микульските.

Матч длился 1 час 9 минут. За это время Подрез трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и оформила 5 брейков. Ее соперница выполнила 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Основная сетка. 2 круг
Вероника Подрез (Украина) - Юстина Микульските (Литва, 6) 6:4, 6:4

В следующем круге соревнований Подрез сыграет с итальянкой Камиллой Розателло.

Также продолжается турнир Qatar Open, в котором принимала участие Элина Свитолина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ITF

