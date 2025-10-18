iSport.ua
Международная федерация тенниса проведет ребрендинг

Все, чтобы усилить глобальную идентичность.
Сегодня, 09:37
Международная федерация тенниса (ITF) на своём официальном сайте сообщила, что с 1 января 2026 года ITF официально сменит название на World Tennis.

По имеющейся информации, решение о ребрендинге было принято 16 октября во время ежегодного общего собрания ITF, когда большинство национальных теннисных ассоциаций поддержало эту идею. Презентация нового бренда World Tennis состоится летом 2026 года в рамках поэтапного внедрения.

"Название World Tennis было выбрано после длительного периода исследований и интервью с представителями теннисного сообщества, которые подтвердили потребность в названии, точнее передающем масштаб роли организации и её значение для теннисной экосистемы, охватывающей 213 национальных ассоциаций", — говорится в сообщении.

"Это изменение обеспечит более чёткую идентичность, более релевантную для игроков, болельщиков, партнёров и представителей тенниса по всему миру, а также приблизит бренд к стандартам большинства ведущих руководящих органов спорта.

Переименование является частью постепенной эволюции бренда ITF, которая продолжается в последние годы — в частности, развитие суббрендов, таких, как World Tennis Tour и World Tennis Number".

ITF была основана в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, а в 1977 году получила современное название — Международная федерация тенниса.

