Снигур стала победительницей турнира в Глазго

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира ITF W60 в шотландском Глазго.

В финале соревнований украинка встречалась с представительницей Германии Моной Бартель. В поединке, который продолжался один час, украинская спортсменка победила соперницу в двух сетах, выиграв обе партии с одинаковым счетом 6:4.

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ITF W60. Глазго, Шотландия. Финал

Дарья Снигур (Украина, 3) - Мона Бартель (Германия) 6:4, 6:4

Для Снигур этот титул ITF стал вторым в сезоне. Ранее она одержала победу на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс. Всего это восьмой трофей украинки в одиночном разряде.

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