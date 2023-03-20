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Дарья Снигур: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Дарьи Снигур.
Вчера, 22:40
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.

Во первом раунде турнира в Ричанах украинка проиграла Леи Бошкович из Хорватии.

Результаты Дарьи Снигур в 2023 году

Ричаны, Чехия

  • Дарья Снигур - Лея Бошкович (Хорватия) - 0:6, 4:6, 4:6

Трнава, Словакия

  • Дарья Снигур - Луцие Гавличкова (Чехия) - 6:7, 1:6
  • Дарья Снигур - Сонай Картал (Великобритания) - 7:6, 6:3
  • Дарья Снигур - Лола Радивоевич (Сербия) - 6:2, 6:1
  • Дарья Снигур - Рената Ямрихова (Словакия) 7:5, 6:3

Биография и статистика Дарьи Снигур

Дарья Снигур родилась 27 марта 2002 года в Киеве. В профессиональном теннисе с 2019 года.

На турнирах Большого шлема лучший результат 1/64 US Open

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - не квалифицировалась в основную сетку
  • Ролан Гаррос -  не квалифицировалась в основную сетку
  • Уимблдон - не квалифицировалась в основную сетку
  • US Open 1/64 (2022)

Теннисистка, рост которой 173 сантиметра, за карьеру заработала 413 тысяч долларов США призовых. Лучшая позиция в рейтинге WTA - 105-ая.


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