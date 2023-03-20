Дарья Снигур: результаты матчей
ISPORT представляет статистику и результаты поединков Дарьи Снигур.
Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.
Во первом раунде турнира в Ричанах украинка проиграла Леи Бошкович из Хорватии.
Результаты Дарьи Снигур в 2023 году
Ричаны, Чехия
- Дарья Снигур - Лея Бошкович (Хорватия) - 0:6, 4:6, 4:6
Трнава, Словакия
- Дарья Снигур - Луцие Гавличкова (Чехия) - 6:7, 1:6
- Дарья Снигур - Сонай Картал (Великобритания) - 7:6, 6:3
- Дарья Снигур - Лола Радивоевич (Сербия) - 6:2, 6:1
- Дарья Снигур - Рената Ямрихова (Словакия) 7:5, 6:3
Биография и статистика Дарьи Снигур
Дарья Снигур родилась 27 марта 2002 года в Киеве. В профессиональном теннисе с 2019 года.
На турнирах Большого шлема лучший результат 1/64 US Open
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - не квалифицировалась в основную сетку
- Ролан Гаррос - не квалифицировалась в основную сетку
- Уимблдон - не квалифицировалась в основную сетку
- US Open 1/64 (2022)
Теннисистка, рост которой 173 сантиметра, за карьеру заработала 413 тысяч долларов США призовых. Лучшая позиция в рейтинге WTA - 105-ая.