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ITF допустила российских и белорусских теннисистов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх

Представители стран-агрессоров смогут попасть на соревнования в качестве нейтральных спортсменов.
Сегодня, 00:27
Олимпийский флаг / Getty Images
Олимпийский флаг / Getty Images

Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно участия теннисистов из росии и беларуси в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Так, представители стран-агрессоров смогут отправиться на соревнования в качестве нейтральных спортсменов.Это решение было аргументировано соответствующими решениями Международных олимпийского и паралимпийского комитетов.

"МОК и МПК разрешат квалифицированным и имеющим право спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA)".

"ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в качестве индивидуальных и нейтральных спортсменов, если они будут соблюдать принципы AIN МОК и принципы NPA МПК".

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"Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в применимых Правилах ITF".

"Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций (IF) в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года".

Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира вскоре сможет вернуться на корт благодаря успешной апелляции своей дисквалификации.

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