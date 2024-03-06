Австралицу все равно на события в Украине.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) проведет бой против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Австралийский боксер сообщил, что ему помогает готовиться россиянин Артур Субханкулов.

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Он находится на контракте с российским Министерством внутренних дел. Министерство молодежи и спорта Украины включило его в список спортсменов, поддерживающих войну.

Кроме того, Джордж работает под руководством российского тренера Антона Кадушина.

Поединок Камбосос - Ломаченко состоится 12 мая в Австралии.

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