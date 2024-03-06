Перед боем с Ломаченко: Камбососу помогает готовиться россиянин, который поддерживает войну в Украине
Австралицу все равно на события в Украине.
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) проведет бой против бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Австралийский боксер сообщил, что ему помогает готовиться россиянин Артур Субханкулов.
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Он находится на контракте с российским Министерством внутренних дел. Министерство молодежи и спорта Украины включило его в список спортсменов, поддерживающих войну.
Кроме того, Джордж работает под руководством российского тренера Антона Кадушина.
Поединок Камбосос - Ломаченко состоится 12 мая в Австралии.
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