Камбосос назвал причину поражения в бою с Хитчинсом

Австралийский боксер Джордж Камбосос прокомментировал свое поражение в бою против обладателя титула IBF в первом полусреднем весе американца Ричардсона Хитчинса.

Побежденный боец отдал должное сопернику, признав, что тот был лучше.

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"Он чертовски хороший боец. Они все великие бойцы. Я стремлюсь к величию. Я действительно верил в себя, но у меня просто отсутствовал тайминг. Сегодня он оказался немного слишком хорошим для меня", - приводит слова Камбососа The Ring.

Напомним, что Хитчинс одолел Камбососа техническим нокаутом в восьмом раунде.

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