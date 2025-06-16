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Хитчинс определился с приоритетным соперником после победы над Камбососом

Американский чемпион бросил вызов потенциальному оппоненту.
Сегодня, 12:21       Автор: Игорь Мищук
Ричардсон Хитчинс / Getty Images
Ричардсон Хитчинс / Getty Images

Обладатель титула IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс высказался о своих планах после досрочной победы над Джорджем Камбососом.

Американский боксер бросил вызов бывшему чемпиону в двух весовых категориях Девину Хэйни.

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"Я хочу получить большие бои. После моего последнего поединка я сразу же вызвал Теофимо Лопеса. Безусловно, у него есть другие планы, поэтому я не знаю, что будет дальше.

Но я хочу сказать: "Девин Хэйни, иди на х*р, давай драться". Девин Хэйни будет следующим. На х*р Девина и Билла Хэйни", - приводит слова Хитчинса Boxing News 24/7.

Ранее промоутер оценил досрочную победу Хитчинса над Камбососом.

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