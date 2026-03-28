Хэйни и его отец предстанут перед судом за драку с другим боксером
Чемпион WBO в полусреднем весе Девин Хэйни и его отец и менеджер Билл Хэйни 6 апреля предстанут перед судом после обвинений в нападении.
Как сообщает ESPN, 1 февраля в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden во время вечера бокса Теофимо Лопес - Шакур Стивенсон семейство Хэйни устроило потасовку с боксером полусреднего веса Деланте Джонсоном, с которым они давно враждуют.
Согласно судебным протоколам, 27-летний Хэйни и его 55-летний отец после были арестованы, а им были предъявлены обвинения в умышленном нападении.
При этом драка попала на камеры, в частности во время прямой трансляции на DAZN.
Отмечается, что Джонсон по итогам потасовки получил синяки на лице и теле и был госпитализирован в стабильном состоянии, а его менеджер подтвердил факт нападения.
Хэйни же в тот вечер написал в соцсетях: "Мне нужно сдаться властям через несколько часов. Освободите меня".
Девин и Билл были привлечены к уголовному суду Нью-Йорка 18 февраля и оба не признали себя виновными.
