Хэйни и его отец предстанут перед судом за драку с другим боксером

Семейство устроило потасовку во время вечера бокса на арене Madison Square Garden.

Чемпион WBO в полусреднем весе Девин Хэйни и его отец и менеджер Билл Хэйни 6 апреля предстанут перед судом после обвинений в нападении.

Как сообщает ESPN, 1 февраля в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden во время вечера бокса Теофимо Лопес - Шакур Стивенсон семейство Хэйни устроило потасовку с боксером полусреднего веса Деланте Джонсоном, с которым они давно враждуют.

Согласно судебным протоколам, 27-летний Хэйни и его 55-летний отец после были арестованы, а им были предъявлены обвинения в умышленном нападении.

При этом драка попала на камеры, в частности во время прямой трансляции на DAZN.

Отмечается, что Джонсон по итогам потасовки получил синяки на лице и теле и был госпитализирован в стабильном состоянии, а его менеджер подтвердил факт нападения.

Хэйни же в тот вечер написал в соцсетях: "Мне нужно сдаться властям через несколько часов. Освободите меня".

Девин и Билл были привлечены к уголовному суду Нью-Йорка 18 февраля и оба не признали себя виновными.

