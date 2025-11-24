Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй

Джесси Родригес улучшил позиции, а Девин Хэйни вернулся в топ-10.

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Первую строчку в списке сохраняет за собой абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Теренс Кроуфорд, а вот его поверженный в сентября бывший соперник Сауль Альварес выбыл из топ-10.

Второе место в рейтинге продолжает занимать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Также в списке произошли другие изменения. Чемпион WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес поднялся на четвертую строчку, а новый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хейни вернулся в топ-10.

Теренс Кроуфорд Александр Усик Наоя Иноуэ (6). Джесси Родригес (4). Дмитрий Бивол (5). Артур Бетербиев Дзунто Накатани Шакур Стивенсон Давид Бенавидес Девин Хэйни

Ранее сообщалось, что Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда.

