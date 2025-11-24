Альварес выбыл из рейтинга P4P от The Ring, Усик - второй
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
Первую строчку в списке сохраняет за собой абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Теренс Кроуфорд, а вот его поверженный в сентября бывший соперник Сауль Альварес выбыл из топ-10.
Второе место в рейтинге продолжает занимать обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.
Также в списке произошли другие изменения. Чемпион WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес поднялся на четвертую строчку, а новый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Девин Хейни вернулся в топ-10.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- (6). Джесси Родригес
- (4). Дмитрий Бивол
- (5). Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Шакур Стивенсон
- Давид Бенавидес
- Девин Хэйни
Ранее сообщалось, что Альварес собирается получить реванш от Кроуфорда.
