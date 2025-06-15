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"Пора получить большие бои": Промоутер оценил досрочную победу Хитчинса над Камбососом

Представитель американского чемпиона поделился впечатлениями от выступления подопечного.
Сегодня, 14:15       Автор: Игорь Мищук
Хитчинс одолел Камбососа / Getty Images
Хитчинс одолел Камбососа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсона Хитчинса, прокомментировал его досрочную победу над Джорджем Камбососом.

По мнению представителя американского боксера, это успешное выступление его подопечного существенно повысило его статус.

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"Отличное выступление. Джордж - воин, но Ричи нужно было выйти и нажать на газ, чтобы доминировать. Иногда он позволял поединкам длиться 12 раундов. Но сейчас он вышел, доминировал и показал замечательное выступление.

Это его заявление, которое нужно было ему для того, чтобы оказаться в одной обойме с такими парнями, как Лопес и Хэйни. Атмосфера была отличной сегодня вечером, отличное выступление великого молодого американского чемпиона. Ему пора получить большие бои", - приводит слова Хирна The Ring.

Ранее Камбосос назвал причину поражения в бою с Хитчинсом.

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