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Хитчинс нокаутировал Камбососа в премьерной защите титула

Американец сохранил чемпионский пояс IBF.
Сегодня, 08:52       Автор: Антон Федорцив
Джордж Камбосос и Ричардсон Хитчинс / Getty Images
Джордж Камбосос и Ричардсон Хитчинс / Getty Images

Австралиец Джордж Камбосос не смог завоевать титул в первом полусреднем весе. Он потерпел поражение от американского боксера Ричардсона Хитчинса.

Чемпион IBF со старта задал темп поединка. Камбосос пытался вовлечь американца в "зарубу". Но Хитчинс грамотно остановил порывы оппонента кроссами и левыми хуками во время сближения.

Постепенно чемпион захватил инициативу полностью и направил на Камбососа шквал ударов. Австралийский боксер пытался добавить агрессии, но пропустил еще несколько серьезных ударов. В конце концов, Хитчинс отправил его на канвас в 8-м раунде.

Нокдаун для Камбососа оказался очень тяжелым. Он с большим трудом поднялся, так что рефери решил остановить избиение. Американец защитил титул техническим нокаутом.

К слову, украинец Сергей Богачук получил список потенциальных соперников от известного промоутера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Джордж Камбосос Ричардсон Хитчинс

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