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Промоутер назвал четырех потенциальных соперников Богачука

Леффлер хочет организовать для украинца большой бой.
Сегодня, 09:10       Автор: Митя Шитко
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер бывшего временного чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука, высказался о будущем своего клиента.

По словам Леффлера, украинский боксер имеет несколько потенциальных соперников.

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"Он официально назначен обязательным претендентом WBC, но титульный бой пока не объявлен. Сейчас это серая зона. Мы посмотрим, что произойдет после боя Себастьян Фундора - Тим Цзю.

Мы намерены дать Богачуку большой бой осенью. Фундора, Цзю, Верждил Ортис или Бахрам Муртазалиев - это отличные имена и соперники для Богачука. Сергею без разницы, с кем драться, потому что он верит в то, что он лучший в первом среднем весе. Для него есть много отличных противостояний в этом дивизионе", - сказал Леффлер для The Ring.

В своем последнем поединке украинец победил Майкла Фокса единогласным решением.

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