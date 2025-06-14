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Определен потенциальный соперник Богачука

Украинский боксер поборется за звание временного чемпиона мира.
Сегодня, 08:30       Автор: Митя Шитко
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинский боскер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) вернется на ринг.

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует назначить бой временного чемпиона в первом среднем весе Вирджила Ортиса (23-0, 21 КО) против первого номера среди претендентов, которым является Богачук. 

Этот бой станет финальным элиминатором для титула.

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В июне 2024 года Ортис победил Богачука решением большинства судей.

В своем последнем поединке украинец победил Майкла Фокса единогласным решением, а Вирджил таким же образом одолел Исраила Мадримова.

Ранее сообщалось, что чешского боксера приговорили к трем годам заключения.

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