Определен потенциальный соперник Богачука
Украинский боскер первого среднего веса Сергей Богачук (26-2, 24 KO) вернется на ринг.
Всемирный боксерский совет (WBC) планирует назначить бой временного чемпиона в первом среднем весе Вирджила Ортиса (23-0, 21 КО) против первого номера среди претендентов, которым является Богачук.
Этот бой станет финальным элиминатором для титула.
Читай также: WBO определилась, кто разыграет вакантный титул, потерянный без боя Кишоном Дэвисом
В июне 2024 года Ортис победил Богачука решением большинства судей.
В своем последнем поединке украинец победил Майкла Фокса единогласным решением, а Вирджил таким же образом одолел Исраила Мадримова.
Ранее сообщалось, что чешского боксера приговорили к трем годам заключения.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!