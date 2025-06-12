Чешского боксера приговорили к трем годам заключения

Боксер супертяжелого веса Лукаш Файк (11-1, 7 КО) получил тюремный срок.

В 2022 году Лукаш вместе со своим братом и еще двумя мужчинами напали на посетителя в баре, который поссорился с девушкой брата.

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Первоначальное решение суда предусматривало три года условного срока с испытательным сроком в пять лет и обязательство выплатить компенсацию в размере 2,3 миллиона крон.

Как сообщает fights, суд изменил условные приговоры. Братьям Файк назначили реальное наказание — заключение, а двум другим участникам драки оставили условный срок.

Файк последний раз выходил на ринг в апреле, когда победил Алекса Цверну в третьем раунде на турнире Fight Night Challenge 9.

Ранее сообщалось, что в возрасте 69 лет умер экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

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