iSport.ua
Русский Українська

Чешского боксера приговорили к трем годам заключения

Лукаш Файк принял участие в массовом избиении.
Сегодня, 19:04       Автор: Митя Шитко
Лукаш Файк / Fight Night Challenge
Лукаш Файк / Fight Night Challenge

Боксер супертяжелого веса Лукаш Файк (11-1, 7 КО) получил тюремный срок.

В 2022 году Лукаш вместе со своим братом и еще двумя мужчинами напали на посетителя в баре, который поссорился с девушкой брата. 

Читай также: Усик - лидер, топ-3 - на месте, одно изменение: обновился рейтинг Р4Р от The Ring

Первоначальное решение суда предусматривало три года условного срока с испытательным сроком в пять лет и обязательство выплатить компенсацию в размере 2,3 миллиона крон.

Как сообщает fights, суд изменил условные приговоры. Братьям Файк назначили реальное наказание — заключение, а двум другим участникам драки оставили условный срок.

Файк последний раз выходил на ринг в апреле, когда победил Алекса Цверну в третьем раунде на турнире Fight Night Challenge 9.

Ранее сообщалось, что в возрасте 69 лет умер экс-чемпион мира в трех весовых категориях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025 NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe
Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии
Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:49
NaVi - Nemiga: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Киберспорт20:40
BLAST.tv Austin Major 2025: Legacy сенсационно обыграли Vitality, поражение S1mple с FaZe
Европа20:30
Галатасарай объявил о подписании игрока сборной Германии
Европа20:27
Арсенал подал официальное предложение по Дьекерешу
Украина20:10
Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер
Европа19:50
Нападающий Ливерпуля хочет покинуть команду
Европа19:46
Защитник молодежной сборной Украины попал в сферу интересов клубов АПЛ
НБА19:23
Плей-офф НБА: Индиана вышла вперед в финальной серии против Оклахомы
Европа19:15
В Манчестер Юнайтед все еще не знают, что делать со своим форвардом
Бокс19:04
Чешского боксера приговорили к трем годам заключения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK