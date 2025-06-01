В возрасте 69 лет умер экс-чемпион мира в трех весовых категориях
В Лас-Вегасе неожиданно умер экс-чемпион мира по боксу Майк Маккаллум.
69-летний мужчина был обнаружен полицией за рулем своего авто. Сообщается, что Маккаллум почувстовал себя плохо по дороге в спортзал и остановился на обочине. Приехавшие на место полицейские констатировали смерть.
Напомним, ямайский боксер стал чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе, чемпионом WBA в среднем весе и чемпионом WBC в полутяжелом весе.
Также Маккаллум выступал на Олимпийских играх-1976 и выиграл турнир Golden Gloves. На его счету 49 побед, 5 поражений и одна ничья. В 2003 году Майка Маккаллума включили в Зал боксерской славы.
Также ранее другая легенда бокса Мэнни Пакьяо оценил свое состояние накануне возвращения в ринг.
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