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WBO определилась, кто разыграет вакантный титул, потерянный без боя Кишоном Дэвисом

Организация сведет в ринге лидеров своего рейтинга в легком весе.
Сегодня, 15:23       Автор: Игорь Мищук
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) готовится назначить претендентов на свой вакантный титул в легком весе, которого ранее лишили уже экс-чемпиона Кишона Дэвиса.

На минувших выходных американский боксер, который отобрал пояс у украинца Дениса Беринчика, провалил взвешивание перед дебютной защитой, потерял титул и сорвал поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

Читай также: Бывший соперник Беринчика провалил взвешивание и потерял пояс

Как сообщает BoxingScene, WBO решила разыграть вакантный пояс между лидерами своего рейтинга в легком дивизионе: первым номером - британцем Сэмом Ноуксом (17-0, 15 КО) и вторым - американцем Абдуллой Мейсоном (19-0, 17 КО).

В ближайшее время боксерская организация должна официально заказать этот бой и даст соперникам 30 дней, чтобы договориться.

Ноукс свой предыдущий бой провел в мае, нокаутировав чеха Патрика Балажа. Мейсон в последнем поединке 7 июня одержал победу техническим нокаутом над Джеремией Накатилой из Намибии.

Ранее сообщалось, что авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг Р4Р.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO Кишон Дэвис

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