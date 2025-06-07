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Бывший соперник Беринчика провалил взвешивание и потерял пояс

Кишон Дэвис не смог провести защиту.
Сегодня, 10:25       Автор: Митя Шитко
Кишон Дэвис и Денис Беринчик / Getty Images
Кишон Дэвис и Денис Беринчик / Getty Images

Непобежденный легковес Кишон Дэвис не сможет провести дебютную защиту титула WBO.

Американец должен был встретиться с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом в американском Норфолке (штат Вирджиния), однако провалил взвешивание. Кишон показал на весах 63,2 кг вместо разрешенных 61,2 кг. В итоге Дэвис потерял титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

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Промоутер Де Лос Сантоса Сампсон Левкович сообщил, что его подопечный не выступит в шоу.

"После трех десятилетий в этом бизнесе, я знаю, что Дэвис готовился драться в первом полусреднем весе и тренировался для боя в этой весовой категории. Он не готовился драться или делать вес в легком дивизионе, и это причина отмены боя. За деньги здоровье не купишь", - сказал Левкович Boxing Scene.

Напомним, что Дэвис заполучил титул, победив техническим нокаутом украинца Дениса Беринчика.

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